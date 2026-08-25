رحلات جوية مباشرة من دمشق إلى فيينا وكوبنهاجن بداية من 21 سبتمبر

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، الثلاثاء، بدء تشغيل رحلات بين العاصمة دمشق وكل من فيينا وكوبنهاغن، اعتبارا من 21 سبتمبر المقبل.

وأفاد رئيس الهيئة عمر الحصري، في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن الخطوط الجوية السورية ستشرع في تشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة بين دمشق والعاصمتين النمساوية فيينا والدنماركية كوبنهاجن بداية من 21 سبتمبر المقبل.

وأضاف أن تشغيل هذه الرحلات يأتي ضمن خطة متواصلة لتوسيع شبكة الوجهات الدولية، وإعادة تعزيز الربط الجوي بين سوريا وأوروبا.

وأوضح أن الهيئة تعمل وفق مسارين متوازيين، يرتكز الأول على توسيع شبكة الخطوط الجوية السورية وتعزيز حضور الناقل الوطني إقليميا ودوليا، فيما يستهدف الثاني استقطاب شركات طيران عربية وأجنبية لتسيير رحلاتها إلى المطارات السورية.

وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن وجهات دولية جديدة للخطوط الجوية السورية، بالتوازي مع دخول شركات طيران جديدة إلى السوق السورية وافتتاح خطوط إضافية من البلاد وإليها.

ومنذ فترة، تسعى سوريا إلى إعادة تنشيط حركة النقل الجوي وتدشين خطوط جديدة نحو عواصم ومدن دولية، عقب سنوات من القيود التي طالت قطاع الطيران والملاحة الجوية في عهد النظام السابق.

وفي 8 ديسمبر 2024، دخلت فصائل ثورية سورية دمشق، ما أنهى 24 عاما من حكم نظام بشار الأسد، الذي ورث السلطة عن والده حافظ (1971-2000).