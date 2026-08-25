مولر وهوملز يستحوذان على أسهم في نادي إستريلا أمادورا

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استحوذ الثنائي السابق لمنتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونخ، توماس مولر وماتس هوملز على حصص من أسهم في نادي إستريلا أمادورا البرتغالي.

وانضم مولر وهوملز إلى حارس المرمى السويسري يان سومر والمدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز ضمن تحالف استثماري دولي تقوده شركتا الاستثمار "أدفانتج" و"ليد" استحوذ على حصة أغلبية تبلغ 90% من الشركة المالكة للنادي، وفقا لما أعلنه إستريلا أمادورا اليوم الثلاثاء.

وذكر النادي البرتغالي في بيان إن "هيكل المساهمين الجديد يضم مستثمرين لديهم خبرات في مجالات الرياضة والاستثمار والتكنولوجيا، إلى جانب مجموعة من المستثمرين الاستراتيجيين المرتبطين بكرة القدم الدولية".

وبعد إتمام الصفقة، سيتولى يوهانس موسمانج رئاسة الشركة المالكة للنادي، بعدما أمضى العقد الأخير في قسم اللاعبين المحترفين بنادي بايرن ميونخ الألماني.

وتهدف الإدارة الجديدة إلى التركيز على التطوير الرياضي والمؤسسي للنادي، وتهيئة الظروف لتحقيق نمو مستدام وتنافسي.

وقال موسمانج "نحن متحمسون للغاية لبدء هذا الفصل الجديد وبناء مشروع بطريقة منضبطة ومستدامة، يمكن للجماهير والمجتمع وكل من ينتمي إلى إستريلا أن يفخر به".

وعاد إستريلا أمادورا إلى الدوري البرتغالي الممتاز في موسم 2023 /2024، بعد عامين قضاهما في الدرجة الثانية، وأنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر.