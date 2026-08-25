روسيا تتيح للدولة إدارة منشآت حيوية لا يحصنها ملاكها ضد الهجمات الأوكرانية

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسومًا يسمح للدولة بتولي السيطرة المؤقتة على منشآت البنية التحتية الحيوية إن لم يحصّنها ملاكها ضد هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية أو يعيدوا بناءها بعد الضربات.

وجاءت الخطوة أمس الاثنين بعد ضغط اقتصادي متنامٍ وإحباط عام في روسيا بعد شهور من تصاعد الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط ومراكز التجارة الإلكترونية التي سببت اضطرابات على مستوى البلاد.

وأسفرت هذه الهجمات عن أزمة نقص في الوقود داخل عدد من المقاطعات الروسية، فضلًا عن تعطيل حركة صادرات الحبوب.

وتترنح أوكرانيا أيضًا تحت وطأة هجمات جوية متواصلة دمرت شبكة الكهرباء لديها قبيل حلول فصل الشتاء، وألحقت أضرارًا جسيمة بالمنازل، فيما تستمر العملية الروسية الشاملة في عامها الخامس.

- المرسوم قد يضغط على الملاك لإجراء إصلاحات

وما زالت نيات الكرملين بالتحديد وراء هذا المرسوم غير واضحة، لكنه ينطبق على قطاعات مختلفة، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة، فضلًا عن المنشآت الصناعية ومنشآت الاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء: "غالبًا لا يولي ملاك الشركات الاهتمام الكافي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة، والحماية من المسيرات".

وأضاف أنه في ظل التهديد الذي تتعرض له البنية التحتية الاقتصادية الحيوية، "يتعين علينا اتخاذ إجراءات، ويتعين أن نضمن سلامتنا".

وقال نائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف، في بيان، إن المرسوم لا يعني تأميم الشركات أو تغيير ملكيتها، وإنما يعني فحسب "إشراك الدولة في إدارة مؤسسة ما لحل مشكلات أمنية محددة".

وأضاف أن المرسوم "لا يعني الاستخدام على نطاق واسع"، وأنه "سيتم اتخاذ قرارات محددة ومدروسة بعناية على أعلى مستوى".