أطباء السودان: مقتل 27 شخصا بهجمات للحركة الشعبية في جنوب كردفان

أعلنت شبكة أطباء السودان، الثلاثاء، مقتل 27 شخصا بينهم 4 أطفال، جراء هجمات للحركة الشعبية -شمال على منطقتين بولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد.

وقالت الشبكة المستقلة في بيان: "قتل 27 شخصا بينهم 4 أطفال، وأصيب آخرون بينهم نساء، جراء هجمات نفذتها الحركة الشعبية- شمال، على منطقتي القردود وأبو حمامة بولاية جنوب كردفان، على خلفية صراعها مع قبيلة الأطورو التي تقطن المنطقة".

وأضافت: " أسفرت الهجمات عن موجة نزوح كبيرة وسط المواطنين باتجاه منطقة أبو حيطان ومدينة كادوقلي حاضرة الولاية".

وأكدت أن "استهداف المدنيين العزل على أساس إثني يمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني".

وحذرت من أن "استمرار هذه الانتهاكات من شأنه أن يحول الصراع في جنوب كردفان إلى صراع إثني واسع".

الشبكة طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بممارسة ضغوط عاجلة على قيادات الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، "لوقف الهجمات الانتقامية واستهداف المدنيين".

كما دعت إلى "ضمان وصول المساعدات الإنسانية للنازحين والمتضررين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استهداف المدنيين وانتهاك حقوقهم".

وحتى الساعة 15:15 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب فوري من الحركة الشعبية بشأن بيان الشبكة المستقلة.

وفي 2 يوليو الماضي، أدانت حكومة السودان، "الأحداث الدامية والانتهاكات الجسيمة" التي شهدتها مدينة كاودا بولاية جنوب كردفان، مركز الحركة الشعبية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

جاء ذلك عقب اشتباكات مسلحة شهدتها مدينة كاودا بين الحركة الشعبية ومجموعة من قبيلة الأطورو، عقب تحول خلافات حول ترسيم الحدود بين قبيلتي الشواية والأطورو إلى مواجهات مسلحة. فيما وصفت الحركة الشعبية قبيلة الأطورو بـ"المتمردة".

وفي 13 مايو الماضي ، أعلنت شبكة أطباء السودان، مقتل أكثر من 61 شخصا بينهم 9 أطفال و5 نساء، في اشتباكات بين الحركة الشعبية وقبيلة الأطورو بمدينة كاودا.

وتشهد ولاية جنوب كردفان بجانب ولايتي شمال وغرب كردفان منذ 25 أكتوبر الماضي اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" وحليفتها الحركة الشعبية، أسفرت عن نزوح عشرات الآلاف خلال الفترة الأخيرة.

ومنذ أبريل 2023، تخوض "قوات الدعم السريع" مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن دمج الأولى في المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالمياً، فضلاً عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.