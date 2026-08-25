 الزمالك يتعاقد مع رضا هيكل لتدعيم فريق الكرة الطائرة

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، في التعاقد مع رضا هيكل، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

ووقع رضا هيكل على عقود انضمامه إلى نادي الزمالك، خلال الجلسة التي جمعته بالكابتن هشام نصر، نائب رئيس النادي، بحضور رامي نصوحي، عضو مجلس الإدارة.

ويعد رضا هيكل من أبرز لاعبي الكرة الطائرة في مصر، ويمثل انضمامه إضافة قوية للفريق الأول، لما يمتلكه من خبرات كبيرة وإمكانات فنية مميزة، من المنتظر أن تسهم في تعزيز قوة الزمالك خلال الموسم الجديد.

ويأتي التعاقد مع رضا هيكل ضمن استراتيجية مجلس إدارة نادي الزمالك لدعم الفريق بعناصر مميزة، بما يتناسب مع طموحات النادي في المنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية.