كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات قيام الأجهزة الأمنية بدائرة مركز شرطة الواسطى ببني سويف بتحرير محاضر كيدية لها ولأشقائها، مجاملةً لشخصين من متجري المواد المخدرة.

وقالت الداخلية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تبين من الفحص أن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات جيرة مستمرة منذ عام 2016 بين طرف أول: "القائمة على النشر، مقيمة بدائرة مركز شرطة الواسطى، وأفراد أسرتها، وبين طرف ثانٍ: تاجر سيارات وشقيقه، مقيمان بذات الدائرة".

وتابعت أنه حُرر بشأن هذه الخلافات 8 محاضر بين الطرفين، وصدرت أحكام قضائية ضد أهلية الظاهرة بمقطع الفيديو، وقيامها بالادعاء الكاذب في محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أفراد أسرتها، وجرى ضبط والدتها وشقيقها وشقيقتيها، بتاريخ 24 الجاري، تنفيذًا للأحكام الصادرة ضدهم.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب.