سلوفاكيا: إحباط مؤامرة لإشعال حريق متعمد بمصنع للطائرات المسيرة

أعلنت الشرطة في سلوفاكيا، أنها أحبطت مؤامرة لإشعال حريق متعمد في مصنع للطائرات المسيرة في شرق البلاد.

وقالت الشرطة في بيان على فيسبوك اليوم الثلاثاء، إن الهجوم المخطط له استهدف منشأة تنتج طائرات مسيرة.

ولم تقدم السلطات تفاصيل حول الدافع المحتمل أو تحدد ما إذا كان المصنع ينتج طائرات مسيرة لأوكرانيا.

وجرى اعتقال اثنين من المشتبه بهم في سلوفاكيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، واحتجاز مشتبه به ثالث في ألمانيا بناء على مذكرة اعتقال أوروبية، حسبما أفادت الشرطة.

ويمكن أن يواجه الثلاثة اتهامات بتعريض حياة الجمهور للخطر، وهي جريمة تشمل الأفعال التي تعرض حياة أو صحة عدد كبير من الأشخاص للخطر أو تهدد بإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات.

وضبط المحققون، خلال المداهمات كمية كبيرة من خليط حارق وأدوات وهواتف محمولة وخطة مكتوبة بخط اليد.

وقال البيان، إن النتائج الأولية تشير إلى أن المادة الحارقة كانت عبارة عن نابالم محلي الصنع، وهو خليط من البنزين ومادة تكثيف.

ويعمل في المصنع حوالي 70 شخصا، بينما تقدر قيمة منشأة الإنتاج بعشرات الملايين من اليورو.