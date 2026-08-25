اعتقال رئيس أرمينيا الأسبق كوتشاريان في إطار تحقيق بتهم فساد

قالت لجنة مكافحة الفساد في أرمينيا، إنه تم اعتقال الرئيس الأسبق روبرت كوتشاريان وابنه الأكبر اليوم الثلاثاء، بعدما قام ضباط إنقاذ القانون بمداهمة شركات مرتبطة بالعائلة.

وفتح تحقيق ضد كوتشاريان "71 عاما" الذي يقود ثاني أكبر كتلة معارضة في البرلمان بتهم إساءة استخدام السلطة والرشوة وغسل الأموال على نطاق واسع، وفقا لمكتب المدعي العام في أرمينيا.

وقال المكتب، إنه إلى جانب كوتشاريان ونجله الأكبر سيدراك، تم اعتقال أربعة أشخاص آخرين في إطار التحقيق.

وجاءت المداهمات بعد أقل من 24 ساعة من اشتباك رئيس الوزراء نيكول باشينيان مع ليفون، الابن الأصغر لكوتشاريان، في جدال حاد في البرلمان.

وقالت لجنة مكافحة الفساد في أرمينيا، إنها تحقق في مزاعم بشأن بيع أصول للدولة بشكل غير قانوني لشركات خاصة بأسعار أقل من قيمتها السوقية خلال فترة تولي كوتشاريان منصبه من عام 1998 إلى عام 2008.

وقالت اللجنة، إن الرئيس السابق سيرج سركيسيان، الذي شغل منصب رسمي في عهد كوتشاريان قبل أن يتولى منصب الرئيس من عام 2008 إلى عام 2018، يواجه أيضا اتهامات كجزء من القضية.