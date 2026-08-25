أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4350 شهيدا و12 ألفا و310 مصابين منذ 2 مارس الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها أحصت "شهيدين و3 جرحى"، ما يرفع "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان (الإسرائيلي) منذ 2 مارس حتى اليوم إلى 4350 شهيدا و12310 جرحى".

ولم توضح الوزارة ملابسات مقتل الشخصين وإصابة الجرحى، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي ارتكاب انتهاكات يومية بحق لبنان، تشمل القصف والتوغلات والتفجيرات.

وكانت آخر حصيلة أصدرتها وزارة الصحة اللبنانية في 21 أغسطس الجاري، وبلغت حينها "4348 شهيدا و12307 جرحى".

وصعّد الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتداءاته جنوبي لبنان، بشن غارات جوية وقصف مدفعي وتنفيذ تفجيرات وتحركات برية طالت بلدات في 4 أقضية هي صور والنبطية ومرجعيون وبنت جبيل، رغم اتفاق وقع في 26 يونيو الماضي، وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها ونزع سلاح الجماعات المسلحة.

وأسفر التصعيد عن اندلاع حرائق في عدد من المناطق، فيما أصيب لبناني جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب الإسرائيلية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، فيما توسعت خلال عدوانها الراهن داخل الأراضي اللبنانية.