وزير الخارجية النرويجي يؤكد دعم بلاده لاستقرار لبنان والوقوف إلى جانبه

أعلن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيد، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، رؤساء اتحادات بلديات النبطية وصور وصيدا وجزين في جنوب لبنان، دعم بلاده لاستقرار لبنان والوقوف إلى جانبه.

والتقى الوزير النروجي في سرايا صيدا الحكومية في جنوب لبنان، رؤساء اتحادات بلديات النبطية وصور وصيدا وجزين، بدعوة من محافظ الجنوب منصور ضو وفي حضوره، إلى جانب سفيرة النرويج في لبنان هيلد هارالد ستاد، وممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كارولينا ليندهولم بيلينج.

وقال إيد: "إننا ضدّ سياسة الاحتلال والتدمير الممنهج في الجنوب"، مضيفا "نحن كنرويجيين، دعمنا دائم ومستمر في استقرار لبنان والوقوف إلى جانبه".

وأشار إلى أنه "في ما يتعلق بالاحتياجات التي تم عرضها من قبل رؤساء اتحادات البلديات، أخذ علما بها"، مقدرا "الضغوطات المتزايدة عليهم، لا سيما في ظل الأزمات وما رافقها من عملية لنزوح الأهالي من قراهم".

وعرض رؤساء الاتحادات خلال اللقاء "لواقع ومعاناة بلديات القرى والبلدات الجنوبية الواقعة ضمن نطاق مسئولياتهم والاحتياجات الملحة لأداء دورها تجاه مواطنيها من مقيمين ونازحين، جراء الابادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل للبشر والحجر، إضافةً إلى حجم الدمار الذي خلفته الاعتداءات الإسرائيلية في كافة القطاعات الرسمية من تهديم لمبان بلدية ومستشفيات حكومية، ومدارس".

كما عرضوا لعمليات التجريف التي تقوم بها إسرائيل "لمؤسسات تجارية ومحال ومنازل قرى بأكملها ما أدى إلى انعدام البنى التحتية من كهرباء وماء والقدرات اللوجستية، في مقابل إمكاناتهم الضئيلة امام هول المأساة"، آملين من الدولة النرويجية "مساندتهم ومدهم بكل سبل المساعدة للنهوض بمجتمعاتهم ودعم صمودهم".

ومن جهته، قال المحافظ ضو: "شرف كبير لنا زيارتكم محافظة الجنوب التي تأتي في مرحلة صعبة ودقيقة بالنسبة إلينا"، مثمناً "الاهتمام النرويجي الذي شكل فرصة للاطلاع المباشر على واقع واحتياجات المجتمعات الجنوبية".

وأعرب ضو عن "امتنانه لدعم الدولة النرويجية المستمر للبنان الذي ينطلق من مبدأ التزامها السلام والاستقرار وصولاً إلى دعم المجتمعات المحلية".