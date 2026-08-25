قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية بمضيق هرمز، كما تم إخطار إيران بأن أي سفينة تزرع ألغامًا جديدة ستُدمَّر فورًا.

وأفاد ترامب، في بيان على منصته "تروث سوشيال": "لقد أبلغتني للتو البحرية الأمريكية بأنه تمت إزالة جميع الألغام أو تفجيرها داخل المياه الدولية في مضيق هرمز".

وأضاف: "وأُبلغت إيران بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغامًا جديدة سيُدمَّر فورًا وبشكل منهجي".

وتابع أنه "من خلال القوة الفضائية، نراقب كل شبر من المضيق، كما نفعل أيضًا مع جبل بيكآكس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى التي دُمِّرت بالفعل".

وتوعّد بأن "سياسة عدم التسامح مطلقًا مع زرع الألغام سارية ونافذة بالكامل".

وتزامنت تدوينة ترامب مع بيان عُماني إيراني مشترك، خلال لقاء جمع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة طهران، تحدث عن مناقشة البلدين إطارًا مرحليًا مقترحًا لإنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر مضيق هرمز.

وقال البيان إن وزيري خارجية البلدين أجريا، الثلاثاء، مشاورات بناءة في طهران، تناولت التطورات المتعلقة بمضيق هرمز.

وأضاف أن الجانبين ناقشا إطارًا مرحليًا مقترحًا لإنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر المضيق.

وأوضح أن الإطار المرحلي المقترح يوفر أساسًا عمليًا وقابلًا للتنفيذ في ضوء الوضع الراهن في مضيق هرمز.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن حكومة طهران أبلغت الولايات المتحدة شروطها المتعلقة بمضيق هرمز عبر قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.

ونقلت الوكالة عن مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني قوله إن زيارة منير لم تكن بهدف نقل رسالة تهديد من الولايات المتحدة، وإنما هدفت إلى فتح الطريق أمام المفاوضات ونقل شروط إيران وموقفها إلى الجانب الأمريكي.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، التي ردّت بهجمات استهدفت إسرائيل و"أهدافًا أمريكية" في المنطقة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل الماضي.

وفي 18 يونيو الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن تنفيذها تعثّر بسبب خلافات تتعلق بأمن المضيق.

وبين 8 و24 يوليو الماضي، عاودت الولايات المتحدة شن هجمات على إيران، وردّت طهران باستهداف ما قالت إنها "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في دول عربية.