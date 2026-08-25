كندا تعتزم فرض رسوم انتقامية على أكثر من 700 سلعة أمريكية

تعتزم كندا، فرض رسوم انتقامية على أكثر من 700 سلعة أمريكية تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك الصلب والأجهزة الكهربائية ومنتجات الألبان والمنتجات الزراعية، مع تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الجانبين.

وتهدد هذه التوترات واحدة من أكبر العلاقات التجارية في العالم، وتتجاوز الرسوم الجمركية الجديدة السلع الصناعية وتمتد لتشمل مشتريات يومية مثل المأكولات البحرية والجبن والملابس ومستحضرات التجميل، حيث ستصل قيمة الرسوم المفروضة على بعضها إلى 50%.

وتأتي هذه الرسوم الانتقامية من كندا بعد أن فرضت ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم بنسبة 50% على سلع كندية إثر انهيار المفاوضات التجارية بين الجانبين.