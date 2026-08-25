ترامب: إيران تقتل المحتجين بمستوى غير مسبوق وعليها وقف ذلك فورا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إيران "تقتل المحتجين بمستوى غير مسبوق"، مطالبا إياها بوقف ذلك "فورا".

وفي تدوينة عبر منصته "تروث سوشيال"، أشار ترامب إلى أن إيران، التي وصفها بـ"الفاشلة"، لا تدفع رواتب معظم أفراد جيشها.

وادعى ترامب أن السلطات الإيرانية "تقتل في الوقت نفسه المحتجين بمستوى غير مسبوق، حتى عندما لا يكونون يحتجون".

وتابع: "إنها أزمة إنسانية ذات أبعاد مروعة، ويجب وقفها فورا".

وكان ترامب قال، في تصريح الاثنين، إن إيران "تنهار تماما" في الحرب التي بدأت بهجمات أمريكية وإسرائيلية عليها.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، التي ردت بهجمات استهدفت إسرائيل و"أهدافا أمريكية" في المنطقة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل الماضي.

وفي 18 يونيو الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات تتعلق بأمن المضيق.

وبين 8 و24 يوليو الماضي، عاودت الولايات المتحدة شن هجمات على إيران، وردت طهران باستهداف ما قالت إنها "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في دول عربية.