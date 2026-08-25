تسنيم: إيران أبلغت واشنطن شروطها بشأن هرمز عبر الوسيط الباكستاني

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، الثلاثاء، بأن حكومة طهران أبلغت الولايات المتحدة شروطها المتعلقة بمضيق هرمز عبر قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.

ونقلت الوكالة عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني قوله إن زيارة منير لم تكن بهدف نقل رسالة تهديد من الولايات المتحدة، وإنما هدفت إلى فتح الطريق أمام المفاوضات ونقل شروط إيران وموقفها إلى الجانب الأمريكي.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الموقف الإيراني نُقل بوضوح إلى الجانب الباكستاني خلال لقاءاته مع منير.

وذكرت الوكالة أن الشروط الإيرانية تشمل مطالبة الولايات المتحدة بالعودة إلى مذكرة إسلام آباد وتنفيذ بنودها.

وفي هذا الإطار، تطالب إيران بتطبيق المادة الخامسة من المذكرة، التي تتضمن ترتيبات متعلقة بمضيق هرمز، وتسعى إلى نقل شروطها إلى واشنطن عبر المسؤول الباكستاني.

وتنص المادة الخامسة من مذكرة إسلام آباد على أن تتخذ إيران ترتيبات لضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وأن تجري مشاورات مع سلطنة عُمان بشأن إدارة المضيق مستقبلا والخدمات البحرية فيه.

وكان منير، الذي يضطلع بدور الوسيط في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، قد زار طهران الاثنين، حيث التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، التي ردت بهجمات استهدفت إسرائيل و"أهدافا أمريكية" في المنطقة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل الماضي.

وفي 18 يونيو الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات تتعلق بأمن المضيق.

وبين 8 و24 يوليو الماضي، عاودت الولايات المتحدة شن هجمات على إيران، وردت طهران باستهداف ما قالت إنها "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في دول عربية.