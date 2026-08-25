وزير التخطيط يناقش مع لجنة تحكيم جائزة مصر للتميز الحكومي أبرز التوصيات للارتقاء بالخدمات الجماهيرية

- رستم: إقبال كبير على جائزة مصر للتميز الحكومي بـ1804 طلبات ترشح يعكس ترسيخ معايير الجودة بالجهاز الإداري

- مقترح إماراتي بنقل وتعميم التجربة المصرية في التميز الحكومي إلى دول عربية أخرى

استقبل أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لجنة تحكيم "جائزة مصر للتميز الحكومي" لعام 2026، وممثلي "برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي" برئاسة منصور العور، إذ تم التشاور حول أبرز التوصيات والتوجهات المستقبلية للارتقاء بالأداء الحكومي والخدمات الجماهيرية.

وجاء على رأس تلك التوصيات، تحويل الجائزة إلى "برنامج وطني مستدام للتميز الحكومي" لنقل أفضل الممارسات بين كل الجهات، والتطوير المستمر للارتقاء بالخدمات الجماهيرية، وإطلاق نظام مركزي موحد لإدارة وتقييم الأداء الحكومي، وإنشاء مسار وطني متخصص لقياس وتكامل الخدمات الحكومية وتسهيل بيئة الأعمال.

وأكد رستم، أن الجائزة نجحت في تهيئة بيئة تنافسية إيجابية بين المؤسسات والهيئات التي تقدم خدمات للمواطنين، مشيدًا بعمق الشراكة والتوأمة مع الجانب الإماراتي لدعم التحول الرقمي وتيسير الخدمات.

من جانبه، أشاد إبراهيم سلمان الحمادي، رئيس الأداء والتميز الحكومي بالإمارات، بالنضج المؤسسي للجهاز الإداري المصري، مؤكدًا أن التجربة المصرية باتت نموذجًا يُقتدى به إقليميًا، مقترحًا أن يتم الاستعانة بالخبرة والتجربة المصرية لتعميمها على بعض الدول العربية.

وعلى جانب آخر، أوضح هشام بدر، المشرف العام على الجائزة، أن الهدف المحوري هو إحداث نقلة نوعية مستدامة في كفاءة الخدمات، وليس مجرد التكريم الاستثنائي.

جدير بالذكر أن هذه الدورة شهدت تفاعلًا واسعًا، حيث تلقت الجائزة 1804 طلبات ترشح توزعت على 15 فئة مؤسسية وفردية، من بينها أكثر من 800 طلب ترشح مؤسسي؛ ما يعكس الأثر المتنامي للجائزة في ترسيخ معايير الجودة الشاملة.

وحضر اللقاء كمال نصر، مساعد الوزير رئيس قطاع مكتب الوزير، ومن لجنة التحكيم: "عبد الصمد سليمان، ومحمد عبد ربه، وخالد مصطفى"، ومن جانب برنامج الشيخ خليفة، إبراهيم الحمادي، وفهد السويدي، وفهد اللنجاوي.