إيران وعمان تناقشان إطارا مرحليا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت في هرمز

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أفاد بيان مشترك صادر عن سلطنة عُمان وإيران، الثلاثاء، بأن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي أجرى "زيارة عمل" إلى إيران أجرى خلالها "مشاورات بنّاءة" مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وجاء في البيان أن المشاورات ركزت على "الأهمية التي يوليها البلدان لاستئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز بما يصون سيادتهما وحقوقهما السيادية"، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

وناقش الوزيران، "إطارا مرحليا من شأنه أن يوفر أساساً عملياً وقابلاً للتنفيذ، في ضوء الوضع الراهن في المضيق الناجم عن الحرب الأخيرة وتداعياتها المأساوية"، بحسب البيان.

ويتضمن الإطار المقترح "إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام".

وأضاف البلدان، أن المفاوضات الفنية بين الجانبين ستتواصل بهدف "التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق، إلى جانب وضع آلية لتبادل المعلومات وإدارة حركة الملاحة وتوفير الخدمات الملاحية والأمنية ذات الصلة".

وأكد الجانبان، بحسب البيان، أهمية عقد مناقشات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج.

كما شددا على ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي واحترام الحقوق السيادية للدول الساحلية.