الإمارات: رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة تدعم استقرارها

رحبت الإمارات، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرته خطوة إيجابية تدعم استقرار سوريا وازدهارها.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان اليوم الثلاثاء، عن تقديرها للجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "في سبيل اتخاذ هذه الخطوة التي من شأنها أن تفتح آفاقًا أوسع أمام تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وتعزز اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد".

وجددت الوزارة، تأكيد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود المبذولة لتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار، والتعايش السلمي، والتنمية.