إسرائيل توزع إخطارات هدم في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة

وزعت القوات الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، إخطارات هدم في شارع المطار بمخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، بالتزامن مع مداهمات في المنطقة.

وقالت محافظة القدس، في بيان مقتضب: "قوات الاحتلال تقوم بتوزيع إخطارات هدم بشارع مطار مخيم قلنديا"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي قريتي كفر عقب ومخيم قلنديا شمال مدينة القدس، وأجبر موظفين على إخلاء معهد قلنديا للتدريب، كما وزع إخطارات هدم لمنشآت فلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، وسط انتشار مكثف للجنود والآليات العسكرية في الشوارع والأحياء، وشرعت بإخلاء مجمع تابع للأونروا في كفر عقب".

وذكرت أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم مبنى "الأونروا" في قلنديا، وصرح ببدء "عملية لإخلاء المبنى"، زاعما أنه "لا مكان للوكالة في القدس وإسرائيل".

وفي 28 أكتوبر 2024، صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) نهائيا، وبأغلبية كبيرة، على قانونين يقضيان بمنع "الأونروا" من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل، وسحب الامتيازات والتسهيلات منها، ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيز التنفيذ نهاية يناير 2025.

وفي وقت سابق من أغسطس الجاري، شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، شملت مداهمة المنازل واعتقال فلسطينيين وتحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا في اقتحامات الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023.