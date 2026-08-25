كاتس: إسرائيل لن تغادر جبل الشيخ والمنطقة العازلة في سوريا

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي لن يغادر جبل الشيخ أو المنطقة السورية العازلة، ما دامت هناك "تهديدات" ضد إسرائيل.

جاء ذلك خلال تفقده المنطقة السورية العازلة، وفق بيان صادر عن مكتبه.

ونقل البيان عن كاتس قوله: "لن نغادر جبل الشيخ والمنطقة الأمنية ما دامت هناك تهديدات جهادية لدولة إسرائيل".

وأضاف، مخاطباً الرئيس السوري أحمد الشرع: "رسالتنا إلى الرئيس السوري واضحة: عندما تستيقظ صباحاً في قصر دمشق وتنظر إلى جبل الشيخ وترى الجيش الإسرائيلي، فاعلم أننا هنا لحماية مجتمعاتنا وحدودنا"، وفق تعبيره.

ولم يصدر عن السلطات السورية تعليق فوري على تصريحات كاتس.

وسبق أن سيطر الجيش الإسرائيلي على المنطقة السورية العازلة نهاية عام 2025، في خطوة قالت دمشق إنها تمثل انتهاكاً لاتفاق فض الاشتباك الموقع بين الجانبين عام 1974.

كما جدد كاتس معارضة إسرائيل لما وصفه بـ"محاولة تركيا ترسيخ وجودها في سوريا".

وفجر 18 أغسطس الجاري، شن الطيران الإسرائيلي 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بزعم أن "جنوداً أتراكاً حاولوا التمركز في القاعدة المذكورة"، وفق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

لكن مصادر في وزارة الدفاع التركية أكدت عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور الجوية في سوريا، سواء قبل الهجوم الإسرائيلي على القاعدة أو أثناء تنفيذه.

وتحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان منذ عام 1967، وإثر سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024، أعلنت انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة ومواقع أخرى، بينها الجانب السوري من جبل الشيخ.

وتعارض تركيا التحركات الإسرائيلية في الأراضي السورية، وتدعو إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.