وزير خارجية الفاتيكان يدعو من موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا

حث وزير خارجية الفاتيكان المطران بول جالاجر، على إنهاء الحرب في أوكرانيا بعد اجتماعه اليوم الثلاثاء ‌في موسكو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في أول محادثات مباشرة بين مسئولي الفاتيكان وروسيا منذ خمس سنوات.

وقال جالاجر إن كل يوم تستمر فيه الحرب الروسية الأوكرانية ⁠التي بدأت قبل أربع سنوات ونصف، فإنها "توجد ضحايا جددا... وتجعل المصالحة المستقبلية أكثر صعوبة"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف، وهو يتحدث إلى جانب لافروف في مؤتمر صحفي عقب اجتماعهما: "لذلك، من الضروري والملح إنهاء الصراع والتطلع إلى ما بعده".

وأردف أنه ناقش مع لافروف سبل تحقيق السلام في أوكرانيا، وأنهما اتفقا على ‌التعاون ⁠في الشئون الإنسانية، مثل رعاية الأطفال المتضررين من الحرب.

وزار جالاجر، ثاني أعلى مسئول دبلوماسي في الفاتيكان، موسكو آخر مرة لإجراء محادثات مع لافروف ⁠في 2021، قبل اندلاع الحرب.

ودعا البابا ليو مرارا إلى إنهاء الصراع، كما عبر في نداء وجهه في التاسع من ⁠أغسطس عن أسفه إزاء "العدد المتزايد باستمرار للضحايا المدنيين، بمن فيهم الأطفال".

وقال جالاجر اليوم ⁠إن الفاتيكان "سيواصل تقديم دعم روحي ودبلوماسي وإنساني قوي من خلال المساهمة في الحوار" لإنهاء الحرب.