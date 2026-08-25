السعودية تشدد على ضرورة بقاء جميع الممرات المائية مفتوحة وخالية من أي تهديدات

شددت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة بقاء جميع الممرات الحيوية المائية مفتوحة وخالية من أي تهديدات.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشئون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن "مجلس الوزراء تابع تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخفض التصعيد ومنع تجدد التوترات والصراعات في المنطقة، ودعم الحلول الدبلوماسية الشاملة والمستدامة وحماية حرية الملاحة البحرية".

وشدد في هذا الإطار على ضرورة بقاء مضيقي هرمز وباب المندب وجميع الممرات الحيوية مفتوحة وآمنة وخالية من أي تهديدات.