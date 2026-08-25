تقارير: حمزة عبد الكريم يمنح برشلونة سببًا لتأجيل التعاقد مع مهاجم جديد

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن اتجاه نادي برشلونة لعدم التسرع في التعاقد مع مهاجم جديد خلال الأيام المتبقية من فترة الانتقالات الصيفية، في ظل صعوبة حسم صفقة الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد.

ويضع برشلونة ألفاريز كخيار أول لتدعيم هجومه بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس، لكن تمسك أتلتيكو مدريد بعدم بيع اللاعب لأي منافس داخل الدوري الإسباني يعقد إمكانية إتمام الصفقة، خاصة مع وجود شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 500 مليون يورو.

ووفقًا لما ذكرته «ماركا»، فإن إدارة برشلونة، بالتنسيق مع المدير الرياضي ديكو والمدرب هانز فليك، لا ترغب في ضم مهاجم جديد لمجرد سد الفراغ، وتفضل الانتظار حتى ظهور فرصة مناسبة للتعاقد مع لاعب من الطراز العالمي.

وفي حال عدم التوصل إلى صفقة مناسبة قبل غلق الميركاتو، سيواصل برشلونة الموسم بقائمته الحالية، مع إمكانية العودة إلى سوق الانتقالات في يناير المقبل إذا ظهرت حاجة فنية واضحة لتدعيم مركز المهاجم.

ويبرز حمزة عبد الكريم كأحد أهم الأسباب التي تمنح فليك مساحة أكبر لاتخاذ قرار الانتظار، بعدما لفت اللاعب الشاب الأنظار خلال فترة الإعداد ونجح في كسب ثقة المدرب الألماني.

وترى «ماركا» أن فليك يشعر بالرضا عن الإمكانيات التي أظهرها حمزة عبد الكريم، وهو ما قد يمنحه فرصة للمشاركة مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستفادة من العناصر الشابة بدلًا من التعاقد مع مهاجم جديد بشكل متسرع.

كما عزز الفوز الكبير على إلتشي بخماسية نظيفة قناعة فليك بقوة قائمته الحالية، بعدما ظهر الفريق بصورة جيدة من الناحية الهجومية ونجح في تنفيذ أفكار المدرب والضغط بصورة فعالة.