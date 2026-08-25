رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: نجاح لم الشمل في حل المشكلات الأسرية يؤكد أهمية دورها في بناء المجتمع

أكد الدكتور أحمد الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن نجاح وحدة لم الشمل في مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في حل كثير من المشكلات الأسرية بشبابها وشاباتها يؤكد أهمية دورها في بناء المجتمع والوطن وتحقيق الأمن والسلام المجتمعي.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لتخريج دفعات متلقي دورات تأهيل المقبلين على الزواج، بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف.

واعتبر أن آفة المجتمعات هي الانتقال من قوله تعالى: «لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا» إلى «تسكنوا فيها»، مؤكدًا أن الله -تعالى- عندما تكلم عن المودة والرحمة تكلم بلفظ الجعل وليس الخلق، فالأولى تحول الشيء الموجود بالفعل، والأخيرة وجود الشيء من العدم، فدل ذلك على أن كلًّا من الزوجين يفضل للآخر في فرحه وحزنه وكل ما يتعلق بأنماط حياته الحياتية والمعيشية.

وشدد على أن المودة هي الحقوق الجارية بين الزوجين التي تساوي دائرة العدل، بينما الرحمة تخالفها في كونها فضلًا زائدًا عن العدل، مشددًا على أن الأسرة تقوم على الجانبين معًا.

وأشاد بشمول المتزوجين في دورات تأهيل المقبلين على الزواج، معتبرًا ذلك تطبيقًا عمليًا لالتزام الدولة بتطبيق الدستور المصري، وحرصها على الأسرة واستقرارها وترسيخ قيمها.

وفي ختام حديثه، أكد أهمية القناعة بعد الاختيار للصبر على مستجدات ومشقات الحياة، إعمالًا لقوله صلى الله عليه وسلم: «قد أفلح من أسلم، ورُزق كفافًا، وقنَّعه الله بما آتاه».

وانطلقت فعاليات حفل تخريج الحاصلين على البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج، الذي ينظمه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور عددٍ من القيادات الأزهرية، في مركز الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة.

وشملت الفعاليات تكريم خريجي 15 دفعة من خريجي البرنامج بما يقرب من 600 شاب وفتاة.

كما شملت عروضًا تسجيلية عن وحدة لم الشمل، بالإضافة إلى فيلم تسجيلي لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وتواشيح ومدائح نبوية قدمها الشيخ محمد فوزي البربري.