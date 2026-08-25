مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى: رحلة حج سنوية لأفضل أسرة تطبق برنامج تأهيل المقبلين على الزواج

- 4 جوائز عمرة لأسر نجحت في تطبيق ما تعلمته من الدورات وتحويله لواقع بحياتها الأسرية ومجتمعاتها

- بروتوكول تعاون مرتقب مع وزارة العدل لمنح رخصة الزواج بعد اجتياز الدورة

أعلن الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المركز سيطلق مسابقة سنوية لأفضل أسرة من الحاصلين على دورات تأهيل المقبلين على الزواج، على أن تحصل الأسرة الفائزة على رحلة حج سنويًا، بجانب 4 جوائز عمرة للأسر التي نجحت في تطبيق ما تعلمته من الدورات وتحويله إلى واقع في حياتها الأسرية ومجتمعاتها.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لتخريج دفعات متلقي دورات تأهيل المقبلين على الزواج، بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأوضح الحديدي، أن المسابقة ستقام عبر منصة ستضم الحاصلين على الدورات السابقة، مشددًا على أن التقييم سيكون من خلال المتابعة، ومدى تأثير الأسر على المحيطين بها، لافتًا إلى أن الأسر المرشحة للفوز ستُعقد معها جلسات تصفية ومقابلات للوقوف على مدى تطبيقها لمحتوى الدورات.

وأشار إلى أن التكريم شمل 15 مجموعة حصلوا على الدورة، بما يقارب 600 شاب وفتاة، بينهم من كان متزوجًا بالفعل، ومن كانوا مقبلين على الزواج وقت تلقيهم الدورة.

وأكد أن حضور هذا العدد من الحاصلين على دورة إعداد المقبلين على الزواج يؤكد أن الأزهر على المسار الصحيح، إعمالًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله».

وبيّن أن هذا المشروع انطلق لأسباب ودوافع، إذ بدأ بدخول الأزهر الشريف في المشكلات الأسرية، عندما كانت أغلب الفتاوى تتعلق بالأسرة، فكان إنشاء وحدة لم الشمل، ومنها عمل المركز على حصر المشكلات الأسرية، كما تم إعداد فريق علمي من أساتذة شرعيين وعلم النفس والسلوك لإعداد محتوى علمي في محاضرات دورة إعداد المقبلين على الزواج.

وأكد أنه قريبًا سيتم تحويل هذا المحتوى لمقاطع فيديو وكتب بين أيدي متلقي الدورات، فضلًا عن التوعية المجتمعية، مشددًا على أن أهمية هذه الدورات تأتي من دور الأزهر تجاه المجتمع والعمل على استقراره.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة سيتم توسيع دائرة العمل في برنامج الدعم الأسري والتوعوي بالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة، لافتًا إلى أنه سيتم النزول للمناطق الأزهرية والتعاون مع أساتذة المعاهد الأزهرية لرفع وعي الفتيات والبنين بهذه المادة العلمية.

وأشار إلى أنه جارٍ إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة العدل لتكون هناك رخصة لإبرام الزواج من خلال دورات تأهيل المقبلين على الزواج في الأزهر الشريف.

وانطلقت فعاليات حفل تخريج الحاصلين على البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج، الذي ينظمه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور عددٍ من القيادات الأزهرية، في مركز الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة.