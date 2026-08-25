مؤشر داكس يقترب من مستواه القياسي بدعم من تحسن الاقتصاد الألماني

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غلب التفاؤل على تعاملات المستثمرين في سوق الأسهم الألمانية اليوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات اقتصادية قوية، كما أسهم انخفاض أسعار النفط والغاز في دعم أسواق الأسهم.

وبعد أن حافظ على استقراره فوق مستوى 26 ألف نقطة أمس الاثنين، ارتفع مؤشر داكس الرئيسي للبورصة الألمانية في ختام التداولات بنسبة 0.61% ليصل إلى 14. 266. 26 نقطة.

وبذلك يعود المؤشر للاقتراب من مستواه القياسي المرتفع البالغ نحو 574. 26 نقطة، والذي سجله قبل زهاء أسبوعين.

كما ارتفع مؤشر "إم داكس"، الذي يضم الشركات متوسطة الحجم، بنسبة 74. 0% إلى 44. 267. 32 نقطة.

وتواصل تحسن المعنويات في الاقتصاد الألماني.

وجاء مؤشر إيفو لمناخ الأعمال، وهو أهم مؤشر لقياس أداء الاقتصاد الألماني، في أغسطس الجاري أفضل مما توقعه المحللون.

ويتوقع خبراء الاقتصاد، انتعاشًا للنشاط الاقتصادي رغم تداعيات الحرب على إيران والجفاف الذي شهدته البلاد مؤخرًا.

كما جاء الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني أفضل قليلًا مما أظهره التقدير الأولي.

وبذلك يكون أكبر اقتصاد في أوروبا قد سجل نموًا لثلاثة أرباع متتالية.