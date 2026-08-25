مظلوم عبدي يعلن حل قسد واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية

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أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، مظلوم عبدي، الثلاثاء، حل قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية الكردية وكافة التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها، واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا».

وقال عبدي، خلال مؤتمر صحفي عقده في قصر الشعب بدمشق: «أعلن انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية والانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة بناء سوريا».

وأضاف: «نقف اليوم في لحظة تاريخية نطوي فيها صفحة مهمة من تاريخ سوريا، ونبدأ فتح صفحة جديدة عنوانها السلام والاستقرار والبناء».

وأشار إلى أنه، بعد الاتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع واستكمال دمج قواته ضمن ألوية الجيش السوري، انتهت مهمة قوات سوريا الديمقراطية بصفتها قوة عسكرية مستقلة.

وأعرب عن أمله في أن يشكل هذا الإعلان بداية انتقال حقيقي «من ساحات المعارك إلى ساحات البناء، ومن زمن السلاح إلى زمن السلام».