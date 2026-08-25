قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إن مولد النبي محمد -صل الله عليه وسلم- يمثل بركة وخيرًا وانشراحًا للصدور، مؤكدًا أن حب النبي مغروس بصورة تلقائية في الشخصية المصرية، ويسري في قلوب المصريين بسهولة.

وأضاف "خالد"، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، على قناة النهار، اليوم الثلاثاء، أن "قول الله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله"، يعني أن النبي حاضر فينا بسنته وقيمه وأخلاقه وطريقته في الحياة.

وتابع: "أحسن طريقة حياة في الدنيا تقدر تقلدها هي طريقة حياة سيدنا محمد"، مؤكدًا أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ليست نقطة نهاية وإنما انطلاق، بجانب أن الرسالة الأهم هي أن يقول كل إنسان: "أنا عايز أعيش زي سيدنا محمد".

واستكمل: "إحنا فينا حتة من رسول الله"، موضحًا أن المسلمين يولدون على سنته، ويتزوجون على طريقته، ويعيشون رمضان وفق هديه، حتى يصبح أثره حاضرًا في تفاصيل حياتهم وثقافتهم وطريقة تفكيرهم.

ونصح بالأخذ أكثر من سنته من يوم المولد النبوي للسنة المقبلة، مشددًا على أن مفهوم السنة أوسع بكثير من اختزاله في شكل أو بعض سنن العبادات، فهي تشمل طريقة التفكير والحياة والتعامل مع الآخرين.

وأكد أن من أبرز الدروس المستفادة من سيرة النبي الإصرار على الاستمرار في الرسالة رغم الرفض والصعوبات؛ ما يمثل رسالة مهمة للشباب، بالإضافة إلى أن النبي كان قادرًا على أن يخرج من كل إنسان أفضل ما فيه.

وضرب مثالًا بعمر بن الخطاب، الذي رأى فيه النبي قوة وشدة يمكن أن تكون في خدمة الإسلام، وكذا بلال الحبشي الذي أصبح مؤذن المدينة، وخالد بن الوليد الذي لقبه بسيف من سيوف الله.

وتساءل: "هل ممكن النبي يرى فينا، وهو ليس معنا الآن، أحسن ما فينا؟"، معتبرًا أن هذا هو السؤال الكبير عند الحديث عن نقل سيرة النبي إلى الأجيال الجديدة.

وحول مدى نجاح المجتمع في تقديم الصورة الحقيقية للنبي للشباب، قال إن هناك بلا شك محاولات واجتهادات صادقة، ولا يمكن اختزال الأدوار الكبيرة التي يقوم بها الدعاة والمؤسسات، مثل الأزهر الشريف، مشددًا على أن هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لنقل "الإحساس بالنبي" إلى الشباب، مضيفًا: "مش أنت بس اللي بتحب النبي، ده كمان النبي بيحبك".

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم الثلاثاء، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.