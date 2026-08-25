قال إبراهيم أبو العطا، أمين اتحاد أصحاب المعاشات، إن مشكلة «السيستم» وتأخر صرف المعاشات لبعض المواطنين «لا تزال قائمة»، لافتًا إلى أن تعطل مستحقات مجموعة من المواطنين منذ 6 أو 7 أشهر يمثل «مشكلة كبيرة»، بغض النظر عن عدد المتضررين.

وأضاف، خلال برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، أن بعض الحالات يُصرف لها «الحد الأدنى» من المعاش منذ 4 أو 5 أشهر لحين التسوية، متسائلًا عن كيفية معيشة مواطن على مبلغ 1700 جنيه لعدة أشهر، بينما يبلغ معاشه الأساسي 4 أو 6 آلاف جنيه.

ولفت إلى أن هناك حالات أخرى لم يُصرف لها أي مبالغ على الإطلاق، موضحًا أن بعض المواطنين يذهبون إلى العاصمة الإدارية ليكتشفوا «ضياع أوراقهم»، ويضطرون إلى بدء إجراءات استخراج الأوراق من جديد، وفق قوله.

وأشار إلى أن هذه الأزمة تتركز بشكل واضح في معاشات «الورثة» ومعاشات «العجز الطبي»، لافتًا إلى أن عدد المتضررين، بحسب آخر الأرقام، يبلغ 24 ألف حالة.

وأكد أن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم أي دخل آخر يعيشون منه، قائلًا: «المشكلة إن الناس دي معندهاش أي دخل، معندهاش أي حاجة تعيش منها، وصلنا لمرحلة إن الناس بقت بتتسول وبتشحت، الحالة بقت صعبة عندهم جدًا»، حسب قوله.