حبس إسماعيل دولار و2 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة كافيهات المقطم

قررت نيابة المقطم، حبس "إسماعيل دولار" و2 آخرين، لاتهامهم بسب مستأجري كافيهات ومحاولة قطع التيار الكهربائي عنهم، على خلفية خلافات حول القيمة الإيجارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأفادت التحريات التي أجراها رجال المباحث بصحة ارتكاب المتهمين واقعة سب مستأجري الكافيهات، وفتح غرفة الكهرباء المغذية للمكان تمهيدًا لقطع التيار الكهربائي عنهم، مع استعراض القوة والتلويح بالعنف تجاه المجني عليهم.

وكانت جهات التحقيق وجهت للمتهمين، اتهامات استعراض القوة وممارسة أعمال البلطجة والتلويح بالعنف، بما من شأنه بث الرعب في نفوس المواطنين، فضلًا عن التعدي بالسب ومحاولة قطع التيار.

واستمعت نيابة المقطم، لـ13 من مستأجري الكافيهات المجني عليهم في واقعة محاولة إسماعيل دولار و2 آخرين قطع التيار الكهربائى عن الكافيهات للضغط عليهم لرفع القيمة الإيجارية.

وقال أحد المجني عليهم أمام جهات التحقيق، إنهم استأجروا الكافيهات بكورنيش المقطم، وبعد فترة نشبت خلافات بينهم وبين الشركة المسؤولة عن تأجير المكان حول القيمة الإيجارية.

وتابع أن الشركة استعانت بالمتهم إسماعيل دولار وآخرين، الذين حضروا إلى المكان وماسوا البلطجة على مستأجري الكافيهات.

وأضاف أن المتهمين وتعدوا عليهم بالسب ونشبت بينهم مشادة كلامية، ثم قاموا بفتح علبة الكهرباء المغذية للكافيهات تمهيدًا لقطع التيار الكهربائي والضغط عليهم لرفع القيمة الإيجارية.

وطلبت النيابة العامة، تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية ألقت القبض على إسماعيل دولار وآخرين، على خلفية مشاجرة بينهم وبين مستأجري كافيهات بمنطقة المقطم في القاهرة، بسبب خلافات حول القيمة الإيجارية.