وفاة المغنية والممثلة الأمريكية دولي بارتون عن عمر يناهز 80 عاما

توفيت المغنية والممثلة ومؤلفة الأغاني الأمريكية الشهيرة دولي بارتون، عن عمر يناهز 80 عاما.

وكانت بارتون من الشخصيات المحبوبة في عالم الموسيقى، وتجاوزت شعبيتها حدود الأجيال والجغرافيا والسياسة.

وقامت بارتون، بتأليف مئات الإغنيات من بينها أعمال كلاسيكية مثل "جولين" و"أي ويل ألويز لاف يو" سوف أحبك دائما و"كوت أوف ماني كالارز" معطف بألوان عديدة، وبلغ إجمالي مبيعاتها حول العالم أكثر من مئة مليون نسخة، وأكثر من مليار عملية استماع عبر الإنترنت.

واشتهرت بارتون، بأعمالها الخيرية وكانت سيدة أعمال ناجحة إذ أقامت العديد من المشروعات من بينها مدينة ترفيهية عند سفح جبال سموكي ماونتن بالقرب من مسقط رأسها.