مستشار الرئيس الفلسطيني: السلام العادل بعيد والمنطقة تقترب من انفجار يأكل الأخضر واليابس

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي الفلسطينية، وما حدث في الضفة الغربية، اليوم، يمثل «حلقة في سلسة متواصلة من العدوان والحرب الإسرائيلية الشاملة على الشعب الفلسطيني».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس، تهدف لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، أو التوصل لحل سياسي يُحقق السلام الشامل بالاستناد إلى الشرعية الدولية.

واستنكر الاعتداءات الإسرائيلية، اليوم، على مقرات تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بالضفة الغربية المحتلة، والتي وصفها بـ«السفور والبجاحة».

وأشار إلى انتهاك إسرائيل لأكثر من 1000 قرار صادر عن الأمم المتحدة بمختلف مؤسساتها، رغم أنها أُنشئت بقرار صادر عنها، ما يجعلها أكثر الدول خرقًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والأمم المتحدة.

ونوّه إلى أن السياسة الإسرائيلية غير المبالية بقواعد القانون الدولي، والمعتمدة على الدعم والحماية الأمريكية ، ستمنع تحقيق السلام، وربما تؤدي لتفاقم حدّة الأزمة محملًا المجتمع الدولي هذه المسئولية في ظل صمته عن جرائم الاحتلال.

وأكمل: « مع مثل هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية نحن بعيدون كثيرًا عن تحقيق سلام عادل وشامل، نحن قريبون أكثر فأكثر من حالة انفجار ربما تطيح بالجميع وتأكل الأخضر واليابس مع شديد الأسف، والمجتمع الدولي سيكون مسئولا عن هذا الواقع إذا استمر في صمته ومداهنته لإسرائيل رغم كل هذه الجرائم التي ترتكبها».

واقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية مركز تدريب قلنديا التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في القدس الشرقية المحتلة، اليوم الثلاثاء، وسط مطالبة الوكالة المجتمع الدولي بتحرك فوري لحماية منشآتها.

وأدانت الوكالة الاقتحام، مؤكدة أن دخول قوات مسلحة إلى منشأة تابعة للأمم المتحدة من دون إذن أو موافقة المنظمة أمر غير مقبول، وأن مباني الأمم المتحدة تتمتع بالامتيازات والحصانات المقررة بموجب القانون الدولي.