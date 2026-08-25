 ثقة المستهلكين الأمريكيين تتراجع إلى 89.4 نقطة خلال أغسطس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ثقة المستهلكين الأمريكيين تتراجع إلى 89.4 نقطة خلال أغسطس

واشنطن - أ ب
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 10:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 10:03 م

تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين في الاقتصاد خلال أغسطس الجاري مع استقرار سعر جالون البنزين فوق مستوى 4 دولارات بفعل الحرب الإيرانية.

وذكر معهد كونفرانس بورد الأمريكي للدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع خلال الشهر الحالي إلى 89.4 نقطة مقابل 90.2 نقطة خلال يوليو.

وتراجع المؤشر إلى أقل مستوى له منذ 7 شهور، في حين مازال ضمن نطاق تذبذبه منذ بداية العام الحالي.

وفي أواخر 2024 وأوائل 2025 سجل المؤشر أكثر من 100 نقطة.

وفي الوقت نفسه، تحسنت آراء المشاركين في المسح حول وضعهم الحالي، لكن توقعاتهم للمستقبل القريب تراجعت.

لا يزال الأمريكيون يشعرون بالإحباط من الوضع الاقتصادي بعد خمس سنوات من التضخم المرتفع؛ مما قد يشكل خطرا على ترامب والحزب الجمهوري مع تبقي أقل من 70 يوماً على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

 

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