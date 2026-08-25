شنت إدارة تموين المنتزه بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملات رقابية مكثفة على المنافذ التموينية؛ تنفيذًا لتوجيهات شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وبإشراف جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، للتأكد من وصول السلع التموينية المدعمة إلى مستحقيها ومنع التلاعب بها.

وأسفرت الحملات، التي نفذتها إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن، مدير الإدارة، وتحت إشراف أحمد سعد، رئيس الرقابة، وبمشاركة مصطفى فراج، مفتش الإدارة، ومحمد بدوي من إدارة المنتزه، عن تحرير محضر ضد أحد البقالين التموينيين لقيامه بالتصرف في سلع تموينية مدعمة، شملت 420 زجاجة زيت تمويني و350 كيس سكر تمويني.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر توقف دون إذن لفروع «جمعيتي»، إلى جانب تحرير محضر لفرع «جمعيتي» لعدم الإعلان عن أسعار السلع الحرة.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية في بيان اليوم الثلاثاء، اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، استمرارًا للرقابة على المنافذ التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، أن الحملات الرقابية مستمرة على مختلف الأنشطة والمنافذ التموينية بنطاق المحافظة، تنفيذًا للتوجيهات الخاصة بتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ صرف السلع المدعمة.