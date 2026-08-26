وزير السياحة: حملات الترويج لمصر تصل إلى مليارات الأفراد حول العالم

ذكر شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2030، يقيم ويحدث على أساس نصف سنوي، استنادًا إلى عدة عوامل، منها سعة الاستيعاب للمطارات والغرف الفندقية وغيرها، قائلًا: «قلنا كل 6 شهور إحنا بنجدد هذا التارجت».

ولفت فتحي، خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة» مساء الثلاثاء، إلى تنوع أنماط السياحة المصرية، وأن حملات الترويج الخارجية تستهدف ترسيخ فكرة أن «مصر هي بلد التنوع الذي لا مثيل له».

وأكد أنه يستهدف الترويج لتنويع أنماط السياحة المصرية، وإطالة مدة إقامة السائح في مصر، وإبراز الوجهات السياحية الجديدة، معلقًا: «مصر هي البلد اللي أقدر أنقل فيها من نمط سياحي لنمط سياحي آخر في ساعة».

وأشار فتحي، إلى تعدد الآليات المستخدمة للترويج للمقصد السياحي المصري، ولفكرة «التنوع الذي لا يضاهى»، ومنها الحملات التسويقية المشتركة بين الشركات السياحية المصرية والأجنبية، وتعامل الدولة مع كبار منظمي الرحلات حول العالم، بالإضافة إلى استغلال منصات التواصل الاجتماعي وغيرها.

وأضاف أنه يعمل على الترويج للمقصد السياحي المصري في جميع زياراته الدولية، قائلًا: «أنا كل ما بروح في أي مكان، أنا بشتغل زي ما يكون عندي شركة سياحة اسمها مصر».

وقال إن الوزارة تعتمد أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للسياحة في مصر، بالتعاون مع كبرى الشركات والمنصات العالمية الرائدة في هذا المجال، ومنها «جوجل» و«Tripadvisor» وغيرها، لافتًا إلى وصول هذه الحملات لمليارات الأفراد حول العالم.

وتابع أن الوزارة تحلل نتائج هذه الحملات للتعرف على أعداد المطلعين والمتفاعلين مع هذه الإعلانات وغيرها، بهدف قياس هذه المؤشرات والعمل على تحسينها.