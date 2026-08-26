قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن معدل السياحة الوافدة من أمريكا ارتفع بنسبة 2%، رغم كونه أكثر الأسواق تأثرًا بما يتم تداوله في الأخبار.

ولفت «فتحي»، خلال تصريحات على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة» مساء الثلاثاء، إلى انقسام السياح الأمريكيين لفئتين إحداهما محبة للتجربة، والأخرى تركز تراث مصر الفرعوني في الأهرامات، ومحافظتي الأقصر وأسوان.

واستشهد «فتحي»، على إصرار بعض السياح الأمريكيين على زيارة الأقصر وأسوان، بنقاش جمعه بمسئول الأمريكي خلال زيارته للساحل الشرقي للولايات المتحدة، والذي كشف عن وجود نحو 40% من هذه الفئة على قوائم الانتظار لزيارة مصر للعام 2027 واستعدادهم لتأجيلها حتى 2028، نظرًا لامتلاء المراكب السياحية في الأقصر وأسوان.

وفي سياق متّصل، نوه فتحي إلى مشاركته السابقة في الاجتماع السنوي لمجلس إدارة اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي (USTOA)، والذي تستضيفه مصر في إبريل 2027، لافتًا إلى أهمية هذه الاستضافة في ظل التغطية الإعلامية التي يحظى بها، وجذبه لفئات يصعب الوصول إليها.

وأرجع أسباب النمو السياحي الذي حققته مصر رغم الحرب الإيرانية الأمريكية، إلى النشر اليومي لفيديوهات تنقل الجو العام بها، تحت عنوان «هذا ما يحدث في مصر»، «EGYPT VIBES»، وهي الحملة المستخدمة للساحل الشمالي حاليًا.

وأضاف أن الصورة الذهنية عن مصر يجب أن ترتبط بكونها دولة شابة، ديناميكية، متعددة الأنماط السياحية، مليئة بالمغامرات، وغيرها: «لازم يظهر بشكل يوري قد أي مصر دي فيها تنوع وقد أي فيها حياة».

وسبق أن أعلنت وزارة السياحة والآثار، في بيان صدر 20 أغسطس الجاري، عن فوز مصر باستضافة الاجتماع السنوي لمجلس إدارة اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي لعام 2027، والمقرر عقده في القاهرة خلال أبريل المقبل، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد بالإجماع.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن اختيار مصر يعكس مكانتها الدولية وثقة المؤسسات السياحية العالمية بها، مشيرًا إلى أن استضافة الاجتماع تمثل فرصة لتعزيز التواصل مع منظمي الرحلات وشركات السياحة وصناع القرار الأمريكيين، ودعم زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكي.

وأوضح أن أعداد السائحين الأمريكيين الوافدين إلى مصر ارتفعت بنسبة 2% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومن المقرر أن تتولى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تنظيم الاجتماع، إلى جانب برنامج سياحي للمشاركين لزيارة عدد من المقاصد السياحية والأثرية، بما يتيح التعريف بتنوع المنتجات والتجارب السياحية المصرية.