مصطفى كامل يطمئن جمهور هاني مهنا: خرج من المستشفى وتحسنت حالته الصحية

طمأن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، جمهور الموسيقار هاني مهنا على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة مؤخرًا، نُقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات، إذ أعلن عن خروجه من المستشفى، بعد تحسن حالته الصحية.

وكتب الفنان مصطفى كامل، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله، الأستاذ هاني مهنا خرج من المستشفى وهو في منزله الآن، اللهم لك الحمد والشكر على تمام شفائه".

وكان الموسيقار هاني مهنا تعرض لأزمة صحية مفاجئة، دخل على إثرها العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكان مصطفى كامل طلب من الجمهور خلال الساعات الماضية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الدعاء للموسيقار هاني مهنا، قائلًا: "رجاءً من حضراتكم جميعًا الدعاء لأخي وحبيبي الفنان الكبير الموسيقار هاني مهنا بالشفاء، ربنا يشفيه ويعافيه ويقوم بألف سلامة".