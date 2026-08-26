إسبانيا: إجلاء سكان بضواحي برشلونة بسبب حريق غابات

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أصدرت السلطات الإسبانية، أوامر لسكان بإخلاء منازلهم بإحدى ضواحي مدينة برشلونة مع اندلاع حريق غابات بالقرب من المدينة اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة لا فانجارديا اليومية، أن السلطات طلبت من نحو 25 من سكان منطقة توري بارو الشمالية إخلاء منازلهم بسبب الدخان الكثيف.

وطلبت السلطات من سكان توري بارو المتبقين، وسكان منطقة سيوتات ميريديانا المجاورة، البقاء في الداخل وإبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة.

واندلع الحريق بعد ظهر اليوم الثلاثاء في منطقة سيرا دي كولسيرولا الجبلية المجاورة لتوري بارو.

وقالت فرقة الإطفاء، على موقع "إكس"، إنه جرى نشر حوالي 160 من رجال الإطفاء بالإضافة إلى 12 طائرة ومروحية لمكافحة النيران.

وحتى الآن، دمر الحريق حوالي 35 هكتارا من الأراضي.

وهذا الحريق هو الأحدث في سلسلة من الحرائق التي تجتاح إسبانيا، حيث تعاني أوروبا من موسم حرائق غابات شديدة وسط صيف حار وجاف للغاية.

وحريق توري بارو هو الحريق الثاني في المنطقة في أقل من أسبوعين.

ويشير الخبراء، إلى تغير المناخ باعتباره السبب في اندلاع المزيد من الحرائق المتكررة والشديدة.