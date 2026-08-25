القناة 12 الإسرائيلية: وفد أمريكي يوبخ مسئولًا إسرائيليا بشأن عنف المستوطنين بالضفة

قالت القناة 12 الإسرائيلية، الثلاثاء، إن وفدًا أمريكيًا يزور تل أبيب وجه توبيخًا شديد اللهجة إلى مسؤول إسرائيلي رفيع خلال اجتماع تناول أعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت القناة أن الوفد يضم أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب ومستشارين لكبار المسؤولين الأمريكيين وفرقًا مهنية.

ونقلت عن أعضاء الوفد قولهم لمسؤول كبير في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، لم تسمّه: "نحميكم بكل الطرق وفي ظل ظروف صعبة، في الوقت الذي يقف فيه العالم كله ضدكم. لا يمكن أن يكون المقابل أعمال عنف ونهب ومحاولات لاستهداف الفلسطينيين".

وأضافوا خلال اجتماع تناول أعمال عنف المستوطنين: "لا تتعاملوا مع الدعم الأمريكي باعتباره أمرًا مفروغًا منه، فيما تسمحون باستمرار هذه الأفعال. هذا سيرتد عليكم من الباب الخلفي. كيف لا تدركون بأنفسكم ذلك؟".

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدًا في اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة في أكتوبر 2023، بالتزامن مع توسع النشاط الاستيطاني وفرض قيود على حركة الفلسطينيين.

وبحسب القناة، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، اجتماعًا أمنيًا ضم رئيس الأركان إيال زامير ومسؤولين آخرين، لبحث عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وذلك بناءً على طلب أمريكي.

ولم تكشف القناة هوية المسؤول الإسرائيلي الذي تلقى التوبيخ، كما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي بشأن ما أوردته القناة.

ووفق معطيات نشرتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قبل أيام، قتل المستوطنون 25 فلسطينيًا منذ مطلع 2026، بينما بلغت الحصيلة 61 شهيدا منذ أكتوبر 2023، و87 شهيدا منذ 2019، معظمهم من محافظتي رام الله والبيرة ونابلس.

وخلال النصف الأول من 2026، نفذ المستوطنون 3 آلاف و488 اعتداءً في الضفة، أسفرت عن استشهاد 17 مواطنًا فلسطينيًا، وتهجير 26 تجمعًا بدويًا ورعويًا بصورة كلية أو جزئية، إلى جانب إقامة 42 بؤرة استعمارية جديدة، معظمها بؤر رعوية، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ويرتكبون اعتداءات بهدف تهجير الفلسطينيين قسرًا، وفق معطيات فلسطينية وإسرائيلية رسمية.