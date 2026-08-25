 تامر أمين: الاحتفال الحقيقي بالمولد النبوي يكون بإحياء السنة واتباع الكتالوج الذي تركه لنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تامر أمين: الاحتفال الحقيقي بالمولد النبوي يكون بإحياء السنة واتباع الكتالوج الذي تركه لنا

حنان عاطف
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 8:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 8:22 م

قال الإعلامي تامر أمين إن ذكرى المولد النبوي الشريف تدفعه كل عام إلى التفكير في مدى ارتباط المسلمين بالنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن محبة النبي لا تقتصر على يوم مولده فقط.

وتطرق أمين، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة «النهار»، مساء الثلاثاء، إلى الجدل الدائر حول الاحتفال بذكرى المولد النبوي، قائلًا: «رأيي بدل ما نضيع وقتنا في التفكير نحتفل بالمولد ولا لأ؟ نأكل حلاوة مولد ولا لأ؟ هل الاحتفال ده بدعة ولا لأ؟ عندكم الأسهل، هو الاحتفال بالنبي كل يوم عن طريق إحياء سنته».

وأضاف أن اتباع سنة النبي، واتخاذه قدوة ومنهجًا في الحياة، هو أفضل احتفال به، مؤكدًا أن ذلك مما يفرح النبي ويسعد المسلمين ويقربهم إلى الجنة، بعيدًا عن الجدل والاختلاف حول مسألة البدعة.

وتابع: «كتير من الناس اللي عمالة تتشدق بالكلام عن صفات ومزايا النبي تنسى أن النبي عطاهم الكتالوج، وهو معاملات وأسلوب حياة، هو ده حب النبي واتباع سنته والاحتفال الحقيقي بالنبي».

وأشار إلى أن أكثر ما يفرح النبي، صلى الله عليه وسلم، أن يباهي بأمته من خلال إيمانها وأخلاقها وطريقة تعاملها.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بخالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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