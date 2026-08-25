 وزير الخارجية العماني بعد لقاء عراقجي: متفائل بإعلان ممر مؤقت في هرمز قريبا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية العماني بعد لقاء عراقجي: متفائل بإعلان ممر مؤقت في هرمز قريبا

وكالات
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 8:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 8:46 م

قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، الثلاثاء، إنه أجرى حوارًا بناءً في طهران مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وأضاف البوسعيدي، في منشور على منصة "إكس": "أنا متفائل بأننا سنعلن قريباً عن ممر مؤقت لمضيق هرمز وترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة".

وتابع: "ستأتي الإدارة المستقبلية للمضيق والحل الدائم في الوقت المناسب، وفقاً للمادة الخامسة من مذكرة إسلام آباد"، بحسب قناة الشرق الإخبارية.

وقال وزير الخارجية العُماني: "ستُجرى مناقشات مع الشركاء الإقليميين دعماً للسلام والتعاون والاستقرار وحرية الملاحة".

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