وزير الخارجية العماني بعد لقاء عراقجي: متفائل بإعلان ممر مؤقت في هرمز قريبا

قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، الثلاثاء، إنه أجرى حوارًا بناءً في طهران مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.
وأضاف البوسعيدي، في منشور على منصة "إكس": "أنا متفائل بأننا سنعلن قريباً عن ممر مؤقت لمضيق هرمز وترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة".
وتابع: "ستأتي الإدارة المستقبلية للمضيق والحل الدائم في الوقت المناسب، وفقاً للمادة الخامسة من مذكرة إسلام آباد"، بحسب قناة الشرق الإخبارية.
وقال وزير الخارجية العُماني: "ستُجرى مناقشات مع الشركاء الإقليميين دعماً للسلام والتعاون والاستقرار وحرية الملاحة".