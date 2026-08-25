الخطيب لعموتة ولاعبي الأهلي: المرحلة القادمة مهمة للغاية

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة على هامش مران الفريق مساء الثلاثاء استعدادا لمواجهة زد في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

حضر الجلسة كل من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة المكلفان بالإشراف على الكرة.

وقال الخطيب خلال اجتماعه بالفريق أنه يثق في كافة عناصر منظومة الفريق، وقدرتهم على تحقيق أفضل النتائج في مختلف المنافسات، مشيرا إلى أهمية للرحلة القادمة، والتي تحتاج إلى التكاتف من أجل جماهير الأهلي التي تمثل الداعم والسند للنادي والجهاز الفني واللاعبين.

واستهل الأهلي مشواره في الدوري الممتاز بفوز صعب للغاية على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2 مساء الأحد الماضي، بعدما كان متخلفا بهدفين دون رد، وسيلتقي مع زد في الثامنة مساء الجمعة على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية.