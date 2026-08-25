 إسبانيا تطلب تمويلا طارئا من الاتحاد الأوروبي لمواجهة أزمة الهجرة في سبتة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسبانيا تطلب تمويلا طارئا من الاتحاد الأوروبي لمواجهة أزمة الهجرة في سبتة

بروكسل - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 10:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 10:16 م

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماركوس لامرت، اليوم الثلاثاء، إن المفوضية تلقت طلبا رسميا من إسبانيا للحصول على تمويل طارئ للتعامل مع أزمة الهجرة غير الشرعية في مدينة سبتة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن لامرت القول إنه لا يوجد موعد محدد لاتخاذ القرار بشأن الطلب الإسباني، لكن المفوضية ستعمل على إجراء تقييم سريع واتخاذ القرار.

يتضمن طلب إسبانيا إجراءات لتحسين حماية الحدود والبنية التحتية المرتبطة بالأمن وتكوين قدرات استقبال مناسبة وبخاصة لاستضافة المهاجرين غير الشرعيين من الأطفال غير المصحوبين بذويهم.

يذكر أن عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين اقتحموا حدود جيب سبتة الإسباني على الساحل المغربي الشهر الماضي، في محاولة للهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا.

 

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