برونو فيرنانديز يتوج بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي لعام 2026

حصد البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن عام 2026، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع فريقه خلال الموسم الماضي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز تتويج فيرنانديز بالجائزة، متفوقًا على عدد من أبرز نجوم المسابقة، بينهم ثلاثي أرسنال ديكلان رايس وديفيد رايا وجابرييل ماجالهايس، إلى جانب ثنائي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند وريان شرقي.

وقدم قائد مانشستر يونايتد موسمًا مميزًا على المستوى الفردي، بعدما سجل 9 أهداف وصنع 21 هدفًا خلال منافسات الموسم الماضي، ليساهم في احتلال فريقه المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج.

وجاء تتويج فيرنانديز بالجائزة بعد موسم شهد تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وكان النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول السابق وطرابزون سبور التركي حاليًا، قد حصد جائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن موسم 2024-2025، قبل أن تنتقل الجائزة هذا العام إلى قائد مانشستر يونايتد.