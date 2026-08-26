روى الموسيقار عمرو سليم تفاصيل واقعة كسر عدد من محبيه زجاج سيارته، بعد أن ظنوا أنه تعرض لوعكة صحية أو فقد الوعي، مؤكدًا أنه يتفهم قلقهم عليه رغم خطورة ما حدث.

وقال "سليم" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إنه كان يقف على المسرح لنحو ساعة و45 دقيقة، قبل أن يشعر بألم شديد في ظهره، لافتًا إلى أنه اعتاد بعد انتهاء أي عمل أن يجلس في مكان ما لإجراء بعض تمارين الإطالة "الاسترتشينج" لظهره.

وأضاف أنه طلب من معاونه توصيله إلى السيارة والذهاب لإحضار الأورج، أو إبلاغ الموجودين بمكان السيارة، ثم جلس داخلها وشغّل المحرك والتكييف، وبدأ في تحريك جسده خلال جلوسه لتخفيف آلام ظهره.

وتابع أن مجموعة من الأشخاص اقتربوا من السيارة من ناحية الباب الأيمن، وكانوا يرغبون في التقاط صور معه، موضحًا أنه أشار إليهم برأسه وبيده بأنه سيستجيب لهم، لكنه كان يطلب منهم بالإشارة الانتظار قليلًا بسبب آلام ظهره، ولم يكن قادرًا على فتح الباب والنزول.

واستكمل أن الموقف لم يستغرق أكثر من نحو 30 ثانية، إلا أن الموجودين لم يفهموا ما يحدث، وفوجئ بمحاولتهم فتح أبواب السيارة والطرق عليها من جميع الجهات، قبل أن يقوموا في النهاية بكسر زجاج السيارة للاطمئنان عليه.

وقال: "السيارة كانت دايرة وأنا بتحرك وبشاور، إزاي يكون مغمى عليا.. ولكن أنا عاذرهم، كتر خيرهم، وأنا عارف إنهم مش قاصدين حاجة وحشة، بس كان ممكن كسر الزجاج ده يعورني".

وطمأن الموسيقار عمرو سليم جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، بعد تداول عدد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها مجموعة من الناس وهم يحاولون تحطيم زجاج سيارته، معتقدين أنه تعرض للاختناق ويحتاج إلى المساعدة، وذلك عقب حفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

وكتب "سليم" عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "شكرًا لكل اللي قلق عليا.. الحمدلله أنا بخير.. وكل الحكاية سوء تفاهم.. أنا مكنتش بتخنق ولا حاجة، أنا كنت بفرد ظهري".