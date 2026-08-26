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ودع سيلتيك الاسكتلندي الذي يضم بين صفوفه هيثم حسن نجم منتخب مصر منافسات دوري أبطال أوروبا بعد خسارة ثقيلة بنتيجة 1-5 أمام لاسك النمساوي، مساء الثلاثاء.

شارك هيثم حسن في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3-0.

وتقدم سيلتيك بهدف إيابا، لكن الفريق النمساوي حقق ريمونتادا مثيرة بالفوز 5 / 1 بعد التمديد للوقت الإضافي، ليتفوق بنتيجة 5 / 4 في مجموع المباراتين.

كما أضاع الفريق النمساوي ركلة جزاء في الدقيقة 115 كادت أن ترفع حصيلته إلى 6 أهداف.

ولم يشارك هيثم حسن في هذه الخسارة الثقيلة، بل كان متواجدا على مقاعد البدلاء، ولم يدفع به المدرب المخضرم، مارتن أونيل.

وتأهل لاسك لمرحلة الدوري التي تضم 36 فريقا، يلعب كل منهم 8 مباريات بواقع 4 على ملعبه ومثلها خارج أرضه، وستقام قرعة هذا الدور مساء الخميس في موناكو.

أما سيلتيك بطل الدوري الاسكتلندي سينتقل بعد هذه الخسارة الثقيلة للمنافسة في بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".