قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر "دولة لقاحات منذ طفولتنا"، مشيرًا إلى أن شهادات الميلاد الورقية كانت تتضمن قائمة من اللقاحات الإجبارية التي تلتزم بها الأمهات بحكم القانون.

ولفت "تاج الدين"، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الشمس"، إلى أن إعلان مصر خالية من شلل الأطفال كان خلال فترة توليه وزارة الصحة، مؤكدًا أنها حاليًا خالية أيضًا من الحصبة، والحصبة الألمانية، والسعال الديكي، ومرض "الدفتيريا" الذي كان يتسبب في وفاة الأطفال، مع تراجع كبير في نسب الإصابة بالتهاب الكبد "ب" بفضل اللقاحات.

وأضاف أن اللقاحات تنقسم إلى نوعين، نوع يمنح مناعة كاملة بحيث لا يصاب الشخص بالمرض مرة أخرى، كما في حالة مرض "الجدري"، ونوع آخر "يقلل حدة المرض ويقلل الحمل الفيروسي ويحد من المضاعفات التي قد تنتج عن الإصابة"، كما في لقاحات الفيروسات التنفسية.

ونوه إلى أن موسم التطعيم ضد الإنفلونزا سيبدأ في شهر أكتوبر المقبل، موضحًا أن هذا اللقاح مخصص لفئات معينة، ورغم أنه لا يمنع الفيروس، فإنه "يقلل مضاعفات مثل الالتهابات الرئوية التي قد تكون قاتلة في بعض الأحيان".

ولفت إلى أن فيروسات الإنفلونزا العادية أو كورونا أو غيرها من الفيروسات التنفسية "قد تؤدي إلى إصابة عضلة القلب وفشل في قدرتها على العمل، بل وفي عمر الشباب"، بالإضافة إلى احتمالية تسببها في التهاب سحائي أو التهاب في المخ نتيجة دوران الفيروس في الدم وإصابة الأجهزة.

وأكد أن اللقاحات "علميًا وفنيًا وتاريخيًا أنقذت العالم من الكثير من الأمراض القاتلة، واستطاعت مصر التخلص من هذه الأمراض".