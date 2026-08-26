قال اللواء سعيد صلاح، رئيس اتحاد المصارعة، إن الاتحاد تواصل مع ولي أمر زياد حجاج لاعب منتخب مصر للمصارعة، والذي غادر مقر إقامة البعثة في سلوفاكيا عقب انتهاء مشاركته في بطولة العالم لمصارعة الشباب، للاطمئنان على اللاعب وتحركاته.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الثلاثاء، إلى نفي ولي الأمر تواصل ابنه معه، وأن الجهات المسئولة تتبع اللاعب حاليًا، للاطمئنان عليه في ظل تصديقهم لهذه الرواية.

وأضاف أن الاتحاد أبلغ السفارة المصرية بسلوفاكيا وأخطر وزارة الشباب والرياضة أيضًا، ليوجه جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، بفتح تحقيق رسمي بهذه الواقعة، معلقًا: «مش مصر اللي بيهرب منها أبطال مصر بتستضيف أبطال».

وأكمل: «الدولة المصرية دولة لوائح ولا أحد في الدولة المصرية خارج عن القانون أو فوق القانون وسيتم محاسبة جميع الأطراف حال ثبوت أي خطأ».

ورأى أن اللاعب صغير السن، ولم يُحقق إنجازًا رياضيًا يُعتبرًا مصدرًا لمحاولات تجنيسه من دول أخرى، مضيفًا أن قانون الاتحاد الدولي للمصارعة يمنع اللاعب من تمثيل دولة أخرى إذا سبق وأن مثّل غيرها في المسابقات إلا بعد مرور 3 سنوات.

وأشار إلى التوجيهات الصادرة بـ2025، لجميع البعثات الرياضية التي تغادر مصر للمشاركة في البطولات الدولية، بتوثيق إقرارات من أولياء أمور الرياضيين في الشهر العقاري، باعتبارهم أوصياء عليهم، تتضمن تحملهم للمسائلة القانونية حال عدم عودة ابنائهم من الخارج.

وتابع أن الدولة تدعم الرياضيين من خلال توفير الإعاشة والإقامة والمعسكرات اللازمة داخل مصر، لإعدادهم للتتويج بالبطولات الدولية، قائلًا: «مصر هي اللي بتصنع الأبطال».



وتابعت وزارة الشباب والرياضة واقعة مغادرة زياد حجاج، لاعب منتخب مصر للمصارعة، مقر إقامة البعثة المصرية في سلوفاكيا، عقب انتهاء مشاركته في بطولة العالم للمصارعة للشباب.

وتواصلت الوزارة مع مسؤولي الاتحاد المصري للمصارعة ورئيس البعثة، ووجهت بإجراء تحقيق شامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع تقرير تفصيلي بالواقعة وملابساتها، فيما تم تحرير محضر رسمي بشأنها.

وأكدت الوزارة التزام جميع الاتحادات الرياضية بالضوابط المنظمة لسفر البعثات الخارجية وعودتها إلى أرض الوطن، مشيرة إلى أن قرار سفر البعثة تضمن التزام جميع أفرادها بالعودة عقب انتهاء المنافسات.

كما وجهت الوزارة بموافاة الجهات المختصة بكافة المستندات والتفاصيل المتعلقة بالواقعة، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المقررة وفقًا للقانون.

وشددت الوزارة على أن تمثيل المنتخبات الوطنية مسؤولية، مؤكدة تطبيق القواعد واللوائح ومحاسبة أي طرف يثبت تقصيره أو مخالفته، مع الحفاظ على حقوق اللاعبين.