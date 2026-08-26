ضبط عاطل حاول سرقة سيارة بعد تحطيم زجاجها في برج العرب غرب الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث الإسكندرية القبض على شخص، عاطل، له معلومات جنائية مُسجلة، لاتهامه بإحداث تلفيات بالزجاج الجانبي لسيارة زوجها، في محاولة لسرقتها حال توقفها بطريق "الإسكندرية - مطروح" الصحراوي.

وجاء ذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحبة الحساب من اتلاف سيارتهم.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة برج العرب بلاغًا من زوج صاحبة الحساب، مالك مصنع، بتضرره من شخص مجهول لقيامه بإحداث تلفيات بالسيارة الخاصة به، في محاولة لسرقتها، حال توقفها أمام إحدى القرى السياحية.

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبحوزته الأداة المستخدمة، وهي مفك حديدي، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بقصد سرقة السيارة، إلا أنه لم يتمكن من فتحها.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأربعاء، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.