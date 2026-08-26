ذكر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الوزارة نجحت خلال السنوات الأخيرة في استرداد ما يتجاوز 1500 قطعة أثرية خرجت من مصر بطرق مشكوك في صحتها، منها 60 قطعة استرجعت من أمريكا خلال العام الماضي، قائلًا: «نحن لا نتوقف عن المطالبة بعودة آثارنا الموجودة في الخارج».

وأضاف خلال تصريحات على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة» مساء الثلاثاء، أن بعض موظفي الوزارة مسئولون عن متابعة الدارك ويب، والمزادات العالمية، للبحث عن الآثار المصرية التي خرجت بصورة غير شرعية.

ورأى أن الدول التي بها آثار مصرية ثبت خروجها بطرق مشكوك في صحتها، عليها التطوع بإعادتها دون انتظار مطالبة مصر بها، في إطار تحكيم الجوانب الأخلاقية الخاصة بالحقوق والواجبات، مضيفًا: «لن نتوقف عن المطالبة إنما لن نتكلم كلام مرسل».

وشدد فتحي على أهمية الضغط المجتمعي وتأثيره في هذا الملف، خصوصًا من جانب خبراء الآثار، وغيرهم، قائلًا: «المجتمع المدني علشان كدا يفعل ما يشاء في هذا الموضوع».