ضبط 5 متهمين بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج وقطع الأسلاك في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث الإسكندرية القبض على 5 أشخاص؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج وقطع الأسلاك".

وجاء ذلك عقب تداول منشور مدعوم بصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من سرقة سيارته حال توقفها بأحد الشوارع في الإسكندرية.

وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة أول العامرية بلاغًا من طبيب أسنان، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، حيث أفاد بأنه اكتشف سرقة سيارته، حال توقفها بأحد الشوارع.

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية مُسجلة، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج وقطع الأسلاك".

كما تم ضبط سيارة ملاكي، مستخدمة في ارتكاب الواقعة، ملك وقيادة أحد المتهمين، وبإرشادهم أمكن ضبط السيارة لدى 2 من عملائهم "سيئي النية" وهما "عاطل وميكانيكي"، لأحدهما معلومات جنائية مُسجلة، مقيمان في محافظتي مطروح والإسكندرية، وتم ضبطهما.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الأربعاء، فإنه وبمواجهة جميع المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة، فتم التحفظ على السيارات المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.